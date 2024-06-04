Советник мэра рассказал, что ранее «освободители» осуществляли перебрасывание военной техники в объезд Мариуполя, теперь они делают это прямо через город, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам чиновника, основной поток военной техники «второй армии мира» через Мариуполь идет в сторону села Работино, где оккупанты пытаются атаковать. Также в городе захватчики активизировали подготовку мобилизованных. Оживление врага напоминает то, что происходит, когда руководство армии Путина переводит подразделения на ротацию.

Как сообщил Андрющенко, также командование ВС РФ активизировало подготовку захватнического контингента на полигоне, который расположен на границе Мариупольского и Бердянского районов.

По словам советника городского главы, активные действия оккупантов на юге Донетчины и на временно захваченных территориях Запорожья свидетельствуют о том, что россияне к чему-то готовятся.

Напомним, в Севастополе оккупанты разместили системы ПВО между жилыми домами, что вызвало панику среди горожан.