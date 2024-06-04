Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что во временно захваченном Севастополе «освободители» разместили ЗРК С-300 между частными домами. В частности, горожане сообщили, что оккупанты поставили пусковые установки на 7-м километре Балаклавского шоссе вблизи жилого массива, информирует «НБН».

Местные жители начали паниковать из-за таких действий захватчиков, учитывая, что Силы обороны Украины активно уничтожают системы противовоздушной обороны ВС РФ на территории Крымского полуострова одну за одной.

По данным Telegram-канала, ранее этот комплекс С-300 был размещен на высоте Горная на 10-м километре Балаклавского шоссе. Однако после успешных ударов ВСУ по комплексам ПВО армии Путина в Крыму, оккупанты решили переместить ЗРК на новую позицию.

Отметим, что на днях Силы обороны Украины поразили ПВО «второй армии мира» под Белгородом. В ISW указали на особенность удара защитников.