Руководитель Днепропетровской ОВА в своем Telegram-канале рассказал, что сегодня утром силы противовоздушной обороны сбили две ракеты, которыми ВС РФ атаковали областной центр. Однако упавшие обломки повредили гражданскую инфраструктуру и полтора десятка автомобилей. Помимо этого, выбиты окна в частных домах, многоэтажках и медучреждениях.
По словам главы областной военной администрации, пострадали 7 человек, из них 2 детей. Также Лысак опубликовал фотографии последствий атаки российских захватчиков на Днепр, информирует «НБН».
Чиновник добавил, что для ликвидации последствий ракетной атаки «второй армии мира» на город задействованы все необходимые службы.
Как сообщалось, в ночь на 3 мая армия Путина ударила ракетами по базе отдыха в Харьковской области. В ОВА рассказали о жертвах и показали кадры последствий атаки россиян.
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