Руководитель Днепропетровской ОВА в своем Telegram-канале рассказал, что сегодня утром силы противовоздушной обороны сбили две ракеты, которыми ВС РФ атаковали областной центр. Однако упавшие обломки повредили гражданскую инфраструктуру и полтора десятка автомобилей. Помимо этого, выбиты окна в частных домах, многоэтажках и медучреждениях.

По словам главы областной военной администрации, пострадали 7 человек, из них 2 детей. Также Лысак опубликовал фотографии последствий атаки российских захватчиков на Днепр, информирует «НБН».

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Чиновник добавил, что для ликвидации последствий ракетной атаки «второй армии мира» на город задействованы все необходимые службы.

Как сообщалось, в ночь на 3 мая армия Путина ударила ракетами по базе отдыха в Харьковской области. В ОВА рассказали о жертвах и показали кадры последствий атаки россиян.