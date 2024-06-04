Российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на источник, написал, что вблизи хутора Гремучий Белгородской области Российской Федерации два дня назад прогремел взрыв в лагере «второй армии мира».

«Хлопок» стал причиной пожара на складе боеприпасов захватчиков, информирует «НБН».

Сообщается, что в результате детонации снарядов были ранены 7 бойцов путинских оккупационных войск. Telegram-канал отмечает, что, по предварительной информации, причиной взрыва и пожара на складе стало неосторожное обращение с боеприпасами.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли удар по противовоздушной обороне российских захватчиков в Белгородской области. В РФ утверждают, что украинская армия атаковала батарею С-300/400 в регионе из РСЗО HIMARS. Аналитики ISW указали на особенность этого обстрела.