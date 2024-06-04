В аналитическом материале ISW отмечается, что Силы обороны Украины поразили батарею ПВО С-300/400 «второй армии мира» в Белгородской области 1 или 2 июня.

Удар был нанесен по вражеской ЗРК на поле к северу от Белгорода и к востоку от хутора Киселев, информирует «НБН».

Американские аналитики обратили внимание на сообщения российских источников о том, что защитники атаковали батарею противовоздушной обороны ВС РФ в приграничье страны-агрессора из РСЗО HIMARS.

Отмечается, что пораженная ЗРК была расположена примерно в 60 километрах от нынешней линии фронта на севере Харьковщины и более чем в 80 километрах от самого областного центра. Эксперты пишут, что это в пределах досягаемости американской РСЗО, но превышает дальность действия других реактивных систем залпового огня, которые применяют ВСУ для нанесения ударов по Белгородской области.

Ранее российские СМИ сообщили о потерях живой силы и техники оккупантов в результате удара ВСУ по ПВО врага под Белгородом.