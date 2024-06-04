Начальник ГУНП в Харьковской области в эфире «Суспільного» прокомментировал активизацию атак российских захватчиков на базы отдыха в регионе, информирует «НБН».

По словам Тимошко, «вторая армия мира» стремится сделать Харьковщину непригодной для жизни и пытается вынудить местных жителей уехать оттуда. Российская разведка знает, что на территориях баз отдыха живут внутренне перемещенные лица.

Начальник Главного управления Нацполиции напомнил, что в Балаклее жила семья переселенцев – 4 взрослых и 8 детей, которые пострадали в результате удара. В Змиеве 1 погибший и 3 раненых – также внутренне перемещенные граждане.

Он напомнил, что до 24 февраля 2022 года в Волчанской общине было много баз отдыха – практически все уничтожила армия Путина.

Тимошко добавил, что ВС РФ бьют по таким объектам, используют тактику «выжженной земли», чтобы превратить область в пустынную территорию, чтобы люди покидали регион, а переселенцев размещали дальше от Харькова.

Напомним, секретарь СНБО высказался о повторении сценария Алеппо войсками РФ в Харькове.