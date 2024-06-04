Представитель ОСГВ «Хортица» в комментарии изданию LIGA.net сообщил, что армия Путина на Харьковщине начала отрабатывать новую тактику атак на позиции Сил обороны Украины.

По словам Волошина, российские захватчики атакуют ВСУ с помощью артиллерии и авиационных бомб, информирует «НБН».

В частности, «вторая армия мира» для обстрелов позиций защитников на Харьковском направлении комбинирует артиллерийские удары со сбрасыванием ФАБ-500.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск добавил, что с начала наступления путинских оккупационных сил на севере региона, 10 мая, в районе Волчанска российские «освободители» выпустили более 300 КАБ. Он добавил, что ежесуточно захватчики могут в среднем атаковать 30 авиационными бомбами.

Как сообщалось, в Нацполиции Харьковской области объяснили активизацию ударов ВС РФ по базам отдыха в регионе.