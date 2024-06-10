Советник городского главы Мариуполя в понедельник, 10 июня, в своем Telegram-канале сообщил, что временно захваченная Каховка на Херсонщине оказалась под ударом БПЛА, информирует «НБН».

По словам чиновника, беспилотник в городе посетил здание так называемой администрации. Андрющенко опубликовал фотографии и видео с места дронового удара, продемонстрировав разрушения в результате прилета БПЛА.

Фото – t.me/andriyshTime

Фото – t.me/andriyshTime

Фото – t.me/andriyshTime

Советник мариупольского мэра отметил, что, к сожалению, удар беспилотника по оккупационной администрации обошелся без жертв среди захватчиков, отметив, что российский Новошахтинский НПЗ, который 6 июня атаковали дроны, тоже удалось вывести из строя не с первого раза.

Напомним, в ночь на 10 июня ВСУ нанесли удары по объектам «второй армии мира» во временно захваченном Крыму. В Генштабе Украины рассказали о последствиях атаки защитников на ПВО оккупантов на полуострове.