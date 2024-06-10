Спикер ВС ВСУ в эфире национального телемарафона рассказал, что за весь период полномасштабной войны «вторая армия мира» применяла истребитель Су-57, который в РФ впервые удалось поразить 8 июня, буквально считанные разы, пишет «НБН».

Представитель Воздушных сил уточнил, что его использование захватчиками фиксировалось во время запуска управляемых авиационных ракет, в то же время регулярно самолет ими не применялся, он не подходил близко к линии столкновения или к украинской границе.

Майор предположил, что, по всей видимости, командование ВС РФ не хотело подвергать Су-57, который стоит миллиарды долларов, опасности.

Напомним, у Буданова заявили, что 8 июня на аэродроме «Ахтубинск» в Астраханской области страны-агрессора был поражен Су-57. Позже в ГУР МОУ уточнили, что таких истребителей оккупантов могло быть два.

Ранее 19 мая в Краснодарском крае беспилотники атаковали аэродром «Кущевская». СМИ показали спутниковые снимки последствий удара по авиабазе «второй армии мира».