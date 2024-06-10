В воскресенье вечером, 9 июня, Кадыров заявил, что армия Путина якобы захватила село Рыжевка Сумской области. Глава Белопольской общины Юрий Зарко опроверг соответствующую информацию, пишет «НБН».

Руководитель ЦПД в своем Telegram-канале объяснил цель вброса ставленника Кремля об оккупации села Рыжевка.

По словам Коваленко, российские захватчики соответствующей дезинформацией попытались прощупать оборону в направлении населенного пункта в украинском приграничье, который является «спутником» поселка Теткино в Курской области страны-агрессора.

Глава ЦПД подчеркнул, что нынешняя ситуация в регионе – это не начало того, что было в Харьковской области, на Сумщине в приграничье активных боевых действий нет, ВСУ контролируют ситуацию.

Напомним, руководитель Сумской ГВА Алексей Дрозденко прокомментировал угрозу наступления армии Путина на регион, оценив вероятность оккупации областного центра.