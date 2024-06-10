Пресс-секретарь Генштаба ВСУ в эфире национального телемарафона рассказал, что в селе Рыжевка на Сумщине на одном из зданий в воскресенье, 9 июня, появился триколор страны-агрессора, информирует «НБН».

По словам Ковалева, флаг Российской Федерации оказался заминированным, однако защитники смогли распознать коварный замысел со стороны «освободителей» либо местных коллаборантов.

Спикер Генштаба отметил, что Силы обороны для разминирования «российской тряпки» использовали БПЛА и новейшие технологии. ВСУ успешно обезвредили опасный предмет благодаря своему профессионализму.

Также он опроверг российские заявления о входе оккупантов в Рыжевку, подчеркнув, что село находится под контролем украинских властей, а защитники контролируют ситуацию в приграничье Сумщины.

Напомним, глава ЦПД Андрей Коваленко объяснил, с какой целью главарь чеченских боевиков Рамзан Кадыров запустил фейк об оккупации Рыжевки.