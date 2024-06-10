8 июня на территории страны-агрессора впервые были поражены многоцелевые истребители Су-57. Также есть информация о ликвидированных и раненых российских оккупантах в результате атаки на аэродром «Ахтубинск», информирует «НБН».

Представитель ГУР МОУ в эфире национального телемарафона сообщил, что разведка может констатировать факт поражения самолетов захватчиков в Астраханской области. По его словам, лидер россиян Владимир Путин был в бешенстве от этой новости и в целом реакция в Кремле была «горячей».

Юсов отметил, что россияне пытались прятать и оберегать Су-57, которые не залетали в воздушное пространство нашей страны. Однако ВС РФ все же применяли эти истребители для ракетных обстрелов украинских гражданских объектов.

Напомним, спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш указал на нюанс с применением истребителей Су-57 «освободителями» в войне против нашей страны.