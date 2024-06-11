Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в Генштабе России, пишет, что у Герасимова главаря чеченских боевиков обвиняют в гибели 21 российского «освободителя» в Курской области, информирует «НБН».

По словам собеседника, разведчики «второй армии мира» не впервые заходят в село Рыжевка Сумской области. Однако Кадыров внезапно «решил похвастаться непонятно чем». В результате Силы обороны Украины накрыли группу российских оккупантов вблизи государственной границы на территории страны-агрессора, ликвидировав всех захватчиков.

Другой источник заявил, что якобы путинские военные намерены призвать кремлевского диктатора наказать Кадырова за гибель бойцов в Курской области, а также за беспредел чеченских боевиков, которые не приносят оккупантам никакой пользы на фронте.

Как сообщалось, аналитики ISW прокомментировали заход россиян в село Рыжевка на Сумщине, оценив ситуацию в населенном пункте.