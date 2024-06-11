В аналитическом материале ISW отмечается, что российские диверсанты совершили ограниченное вторжение на Сумщину, продвинувшись на 730 метров вглубь региона. Захватчики зашли в село Рыжевка, расположенное на границе с Курской областью РФ, однако не установили там значительное или постоянное присутствие, информирует «НБН».

Главарь чеченских боевиков Рамзан Кадыров заявлял, что подразделения полка «Ахмат» участвовали во вторжении и якобы оккупировали Рыжевку, чему американские эксперты не нашли визуального подтверждения.

Спикер оперативно-тактической группировки войск «Северск» Вадим Мысник 10 июня сообщал, что в населенном пункте, который является «серой зоной» из-за близости к границе РФ, действовала небольшая вражеская ДРГ. Он уточнил, что в ВСУ еще с зимы знали о знали о чеченских подразделениях, которые действуют в приграничье.

Аналитики пишут, что часть российских пропагандистов поддержала заявление Кадырова о захвате Рыжевки, в то же время другие «военкоры» назвали действия оккупантов в приграничной зоне Сумщины рейдом или опровергли оккупацию села.

В отчете ISW сказано, что ранее ВС РФ проводили ограниченные наземные атаки вблизи государственной границы с Сумской областью. Эксперты предполагают, что ограниченное вторжение россиян в регион 9 июня соответствует предыдущим ограниченным трансграничным вторжениям.

Ранее российский вброс о захвате Рыжевки объяснил руководитель ЦПД.