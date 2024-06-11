В комментарии изданию LIGA.net представитель украинской военной разведки прокомментировал статью американского издания The New York Times о вербовке в путинские оккупационные силы женщин-заключенных в РФ, информирует «НБН».

В материале СМИ сказано, что в конце прошлого месяца из пенитенциарного учреждения под Санкт-Петербургом освободили группу россиянок для участия в так называемой «спецоперации».

По словам спикера ГУР МОУ, количество завербованных женщин-заключенных на войну против Украины является незначительным. Юсов добавил, что подавляющее большинство россиянок, освобожденных из исправительных учреждений, которые вступили в ряды армии Путина, – это «добровольцы».

Напомним, разведка Великобритании сообщала, что РФ активизировала усилия по вербовке во «вторую армию мира» граждан африканских государств, назвав причину такого решения Москвы.