В эфире телеканала FREEДОМ представитель ОТГВ «Северск» рассказал, что российские оккупанты неспроста для провокаций на Сумщине выбрали село Рыжевка, информирует «НБН».

Мысник обратил внимание на особенности географического расположения села. По его словам, за заборами части жителей населенного пункта начинается территория поселка Теткино в Курской области страны-агрессора.

Он объяснил, что населенные пункты находятся на самой международной границе, поэтому при наличии гражданского населения невозможно полноценно вести огонь. Также леса и река Сейм создают благоприятные условия для деятельности российских диверсионно-разведывательных групп.

Спикер ОТГВ «Северск» отметил, что село Рыжевка полностью контролируют ВСУ. В то же время на Сумском направлении ВС РФ продолжают накапливать силы, однако сейчас численность вражеской группировки не несет угрозу масштабного наступления на регион.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали о провокации «освободителей» с флагом-ловушкой в Рыжевке.