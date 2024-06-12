Ярославский рассказал, что Силы обороны смогли стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении, однако Волчанск из-за близкого расположения к границе регулярно подвергается обстрелам со стороны страны-агрессора, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Военнослужащий отметил, что в городе происходит то же самое, что было в Бахмуте Донецкой области, однако в более ускоренно режиме. ВС РФ ежедневно атакуют Волчанск с воздуха.

В то же время, по словам командира подразделения разведки Сухопутных войск, Харьков стал меньше страдать от обстрелов КАБами, благодаря тому, что союзники Украины разрешили ВСУ бить западным оружием по территории РФ.

Ярославский отметил, что Киев должен получить истребители F-16, однако предоставление авиации не является панацеей, система защиты в Украине должна быть комбинированной, с использованием западных систем противовоздушной обороны.

Военный добавил, что сейчас у ВСУ должны быть возможности атаковать врага в тылу на расстоянии около 150 километров от государственной границы, чтобы уничтожать аэродромы, с которых поднимаются самолеты армии Путина для обстрелов Украины.

Ранее в ОСГВ «Хортица» сообщили о заградотрядах кадыровцев на Харькощине, которые выставило командование ВС РФ для сдерживания дезертиров.