Представитель военной разведки в эфире национального телемарафона подтвердил поражение истребителей Су-57 на авиабазе «Ахтубинск» в Астраханской области страны-агрессора 8 июня, информирует «НБН».

Юсов напомнил, что эти «сверхновые» боевые самолеты «второй армии мира» были поражены впервые. По его словам, эта авиация является гордостью Воздушно-космических сил государства-террориста.

Спикер ГУР МОУ уточнил, что в результате атаки на авиабазу «Ахтубинск» один Су-57 получил значительные повреждения, второй истребитель более легкие, поэтому, вероятно, российские захватчики смогут его отремонтировать намного быстрее.

Ранее Юсов сообщал, что поражение этих самолетов взбесило главу Кремля Владимира Путина, ведь захватчики пытались спрятать их, однако не уберегли от удара.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ указали на нюанс с использованием истребителя Су-57 «второй армией мира» в войне против Украины.