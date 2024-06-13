Российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на источники в экстренных службах региона, заявил, что 11 и 12 июня в Белгородской области обнаружили по меньшей мере еще 5 авиационных бомб. Все случаи обошлись без пострадавших, информирует «НБН».

Сообщается, что 4 мая самолет «второй армии мира» в Белгороде «потерял» ФАБ-500. В результате случайного удара авиации ВС РФ по областному центру 7 горожан получили ранения, 10 автомобилей и 31 домовладение получили повреждения. Власти скрыли причину инцидента, как и то, что прилетел снаряд путинских оккупационных сил.

Telegram-канал подсчитал, что за последние четыре месяца авиация захватчиков как минимум 93 раза сбрасывала бомбы на ВОТ Украины и Белгородскую область. Помимо этого, «освободители» не могут разминировать почти 40 авиабомб на территории так называемой «ДНР».

Ранее российские СМИ сообщали, что самолеты армии Путина ударили авиационными бомбами по Шебекино вместо Волчанска.