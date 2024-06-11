Российские Telegram-каналы сообщили, что в столице страны-агрессора был убит предатель Украины, которого в 2014 году террорист Игорь Гиркин (Стрелков) назначил на должность «главы милиции» Краматорска, информирует «НБН».

СМИ пишут, что Беспроскурного зарезали катаной. Коллаборант вместе со своей сожительницей Натальей пришел на встречу к бывшему мужу женщины «о чем-то поговорить». Возле одного из жилых домов недруг соратника Гиркина ударил его в грудь японским оружием.

Уроженца Украины, который 10 лет назад пошел на сотрудничество с российскими оккупантами, доставили в одно из медицинских учреждений Москвы. Коллаборант скончался в больнице от полученных ран.

Убийца Беспроскурного признался, что он специально взял катану с собой на встречу с бывшим «начальником милиции» Краматорска, как он объяснил, для самообороны.

Напомним, в апреле во временно захваченном Старобельске на Луганщине неизвестные подорвали авто коллаборанта Валерия Чайки, ликвидировав предателя Украины.