Результаты социологического опроса КМИС показали, что 60% респондентов убеждены в том, что главная цель РФ в войне – геноцид населения нашей страны и уничтожение украинской нации, информирует «НБН».

Геноцид и физическое уничтожение большинства жителей Украины считают конечной целью российского полномасштабного вторжения 34% опрошенных, 26% участников исследования убеждены, что Кремль намерен уничтожить украинскую нацию, принудительно ассимилировать украинцев и превратить их в россиян.

12% респондентов главной целью страны-агрессора в войне назвали замену власти в Украине и создание марионеточного государства, которое во всем будет слушаться Москву.

7% опрошенных заявили, что, развязав полномасштабные боевые действия, россияне хотят сохранить за собой ВОТ без претензии на все или большинство украинских территорий. В то же время 6% участников исследования думают, что Кремль стремится присоединить всю территорию нашей страны к Российской Федерации с сохранением определенной культурной автономии.

Лишь 5% украинцев верят в то, что Москва начала большую войну против их страны, чтобы провести ее денацификацию и демилитаризацию без посягательств на независимость государства.

Ранее соцопрос КМИС показал, что думают украинцы о критике власти во время войны.