Представитель 26-й артбригады в эфире национального телемарафона рассказал о ситуации в районе Часового Яра. По его словам, армия Путина пытается достаточно мощно давить на ВСУ с помощью большого количества живой силы и техники, информирует «НБН».

Калашников отметил, что ВС РФ совершают штурмы один за другим, кроме того, на одном направлении оккупанты могут наступать на одну и ту же позицию Сил обороны с нескольких сторон. Враг не дает защитникам возможности прийти в себя, поскольку после одной волны атак сразу идет следующая.

Пресс-офицер отметил, что все это дает российским захватчикам определенный положительных результат не некоторых участках, так как они имеют преимущество в количестве живой силы и техники.

Напомним, начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин объяснил, что создает сложности в эвакуации людей из Часового Яра и Красногоровки.