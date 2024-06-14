Спикер ВС ВСУ в эфире национального телемарафона рассказал, что путинские оккупационные силы пока не использовали зенитные ракетные комплексы С-500, которые россияне перебросили на территорию временно захваченного Крыма.

По словам майора, об этой системе известно немного, поскольку «вторая армия мира» в ходе войны против Украины в основном использует ЗРК С-300 и С-400, информирует «НБН».

Евлаш отметил, что, по информации из РФ, системы С-500 значительно превышают показатели С-400 и могут работать в паре с разными комплексами, то есть сочетаться с С-300 и С-400. Также новейшие ЗРК оккупантов могут достигать большей дистанции.

Представитель Воздушных сил не исключает, что кремлевские пропагандисты могли завысить показатели С-500, который армия Путина еще не использовала в боевой работе. Поэтому можно будет делать какие-то выводы о ЗРК, когда враг начнет их применять.

Напомним, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов сообщил, что россияне перебросили в Крым С-500. По словам генерала, захватчики рассчитывают, что этими комплексами они усилят ПВО на временно оккупированном полуострове.