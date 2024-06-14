Социологи группы «Рейтинг» по заказу Carnegie Endowment for International Peace с 7 по 10 марта провели опрос среди украинцев относительно их видения стратегии в войне с РФ, которой должна придерживаться их страна, информирует «НБН».

Результаты исследования показали, что 51% респондентов считает, что Украина должна воевать, пока не деоккупирует свои территории с выходом на границы 1991 года. В то же время 12% опрошенных считают, что нужно воевать до освобождения регионов, которые страна утратила после начала полномасштабного вторжения ВС РФ.

8% украинцев считают, что нужно сосредоточиться на обороне и истощении страны-агрессора. 26% участников опроса заявили, что стоит искать компромисс для завершения боевых действий путем переговоров.

При этом 44% респондентов не видят преимущества ни одной из сторон на поле боя на данный момент, 41% украинцев убежден, что их страна побеждает в войне, и лишь 5% считают, что одержит победу РФ.

Ранее социологи КМИС выяснили, что большинство украинцев считает главной целью страны-агрессора в войне.