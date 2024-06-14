Аналитики ISW в своем материале отмечают, что дальнейшие удары защитников по комплексам ПВО российских оккупационных сил на полуострове могут сделать его непригодным для использования захватчиками в качестве плацдарма, информирует «НБН».

По словам американских экспертов, постоянные атаки Сил обороны на военные объекты армии Путина в Крыму вынуждают врага перебрасывать на полуостров дополнительные установки ПВО.

В ISW напомнили сообщение главы ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что оккупанты для усиления ПВО на полуострове перебросили в регион новейшие системы С-500. Генерал охарактеризовал эти ЗРК как экспериментальные.

Аналитики отметили, что ВС РФ также разместили 17 барж возле незаконно построенного Керченского моста, по всей видимости для защиты от ударов украинских морских дронов по транспортному переходу.

Эксперты считают, что захватчики могут перебросить на полуостров больше комплексов противовоздушной обороны, что сделает их уязвимыми к обстрелам ВСУ. Дальнейшие усилия защитников по уничтожению ПВО РФ в Крыму могут подорвать военное присутствие армии Путина в регионе.

Напомним, Евлаш рассказал, фиксировалось ли использование ЗРК С-500 в боевой работе оккупантов.