В городском совете рассказали, что во временно захваченном Мариуполе партизаны обнаружили базу «второй армии мира» возле жилой застройки, россияне продолжают нарушать законы и обычаи ведения боевых действий, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

По данным подполья, «освободители» обустроили большую логистическую базу на улице Таганрогская, 60. Объект путинских оккупационных сил располагается у жилых домов мариупольцев, таким образом российские захватчики используют местное население в качестве «живого щита».

В горсовете уточнили, что территория этой логистической базы во временно оккупированном Мариуполе служит системной транзитной остановкой военных грузовиков ВС РФ, в основном на пути Бердянск-Новоазовск.

Фото – t.me/mariupolrada

Фото – t.me/mariupolrada

Фото – t.me/mariupolrada

Отметим, что на прошлой неделе советник мариупольского мэра Петр Андрющенко сообщил о странных перемещениях российских захватчиков в городе. По словам чиновника, соответствующая активность оккупантов свидетельствует о том, что враг к чему-то готовится в Донецкой области.