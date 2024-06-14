Глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что Лискинский район Воронежской области подвергся атаке беспилотников – под ударом оказалась местная нефтебаза, информирует «НБН».

Путинский чиновник заявил, что, по предварительной информации, в результате обстрела резервуары с топливом на предприятии получили незначительные повреждения, соответствующие данные уточняются. На нефтебазе продолжается ликвидация последствий дроновой атаки.

Губернатор добавил, что на объекте возгорания не допущено, удар БПЛА обошелся без пострадавших.

Отметим, что местные жители сообщали о шести громких «хлопках» и мощных взрывных волнах.

Напомним, 12 июня ВСУ нанесли удар по противовоздушной обороне российских захватчиков в Крыму. СМИ опубликовали спутниковые фотографии последствий атаки.