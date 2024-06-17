Заместитель руководителя Офиса Зеленского в эфире национального телемарафона объяснил, почему некоторые государства-участники саммита в Швейцарии отказались подписывать совместную декларацию по итогам мероприятия, информирует «НБН».

По словам представителя ОПУ, у каждой страны есть своя причина для отказа от подписания совместного коммюнике. В каком-то государстве для этого необходимо решение парламента, либо возможно на саммите были представители такого уровня, которые не могли принимать соответствующее решение, например, главы МИД, которым нужно обращаться к властям своих стран.

Чиновник подчеркнул, что декларация по итогам Глобального саммита мира открыта, что дает возможность любому государству подписать соответствующий документ, даже если оно не участвовало в мероприятии.

Напомним, в МИД Индии объяснили, почему страна не поставила подпись под совместным коммюнике государств-участников Глобального саммита мира.