Представитель ВМС ВСУ в интервью изданию «РБК-Украина» объяснил, что Керченский мост после полученных повреждений в результате удара Военно-морских сил и СБУ морскими дронами уже не имеет такого тактически-стратегического значения, информирует «НБН».

Плетенчук отметил, что сейчас ликвидация этого незаконно построенного россиянами транспортного перехода не так нужна, так как он несет меньше четверти общей нагрузки.

Представитель ВМС отметил, что часть военных грузов захватчики все же доставляют на временно оккупированный полуостров через мост. Однако основную роль в логистике выполняла паромная переправа, при помощи которой враг перебрасывал вагоны.

Пресс-офицер напомнил, что сейчас РФ строит на временно захваченной территории юга нашей страны рокадную железную дорогу, до конца года она попытается завершить этот проект. Согласно плану оккупантов, дорога будет идти из Ростова до Джанкоя вдоль Азовского побережья.

Плетенчук добавил, что россияне воплотят задуманное, однако у них есть проблема – железная дорога находится в зоне поражения средств защитников.

Также в интервью представитель ВМС объяснил, почему РФ стала реже использовать ракеты «Калибр» и рассказал о новой тактике врага в Черном море.