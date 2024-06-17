Аналитик из Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс считает, что защитники готовятся к будущим ударам по Крыму после прибытия в Украину F-16.

Он считает, что на это указывают удары ВСУ по средствам ПВО РФ на территории временно захваченного полуострова, информирует «НБН» со ссылкой на Bussiness Insider.

Эксперт заявил, что оккупанты в Крыму уязвимы из-за ограниченного пространства для маневра. В связи с этим даже небольшое количество американских истребителей, предоставленное Украине, способно повлиять на ситуацию на полуострове и в Черном море.

Издание также цитирует эксперта по вопросам демократии Центра анализа европейской политики Элину Бекетову. По ее словам, если ВСУ смогут деоккупировать Крым, восстановить контроль над Черным морем или просто оказывать достаточное давление на временно захваченный полуостров, чтобы угрожать Кремлю – это ознаменует конец войны с РФ.

Ранее аналитики ISW рассказали, как Силы обороны Украины могут подорвать военное присутствие армии Путина на территории Крыма.