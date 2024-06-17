Пресс-служба управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщила, сколько систем противовоздушной обороны российских захватчиков Силы обороны поразили на территории Крымского полуострова за последние два месяца, опубликовав соответствующую инфографику.

В ведомстве рассказали, что общее количество отдельно пораженных систем ПВО «второй армии мира» в Крыму – около 15, информирует «НБН».

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В мае и июне украинские защитники нанесли удар по дивизионах противовоздушной обороны армии Путина на временно захваченном полуострове в модификациях С-300, С-350, С-400. В частности, Силы обороны «отминусовали» десятки пусковых установок указанных систем, более 15 РЛС и более 10 пунктов управления.

Напомним, СМИ рассказали, как ВСУ готовятся к нанесению ударов по Крыму после прибытия истребителей F-16 в Украину.