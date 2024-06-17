На своей Facebook-странице главком ВСУ заявил, что ВС РФ наращивают интенсивность боевых действий и пытаются расширить их географию, так как понимают, что поставки техники и оружия, прибытие истребителей F-16 из западных стран усилят способности защитников, информирует «НБН».

По словам генерала, командование армии Путина понимает, что шансы на успехи захватчиков будут уменьшаться, поэтому прилагает все усилия, чтобы максимально истощать Силы обороны Украины, срывать подготовку резервов ВСУ и не допустить переход защитников к контрнаступлению.

Военачальник сообщил, что на Восточном фронте россияне ведут активные наступления разной интенсивности, пытаются прорвать оборону ВСУ, а также захватить важные участки местности или населенные пункты, которые влияют на устойчивость защитников.

Сейчас, как уточнил Сырский, основные усилия враг сосредоточил на Покровском направлении. Также ожесточенные бои идут в районе Часового Яра, сел Глубокое, Старомайорское, Работино, Крынки и на островах левобережья Днепра.

Ранее аналитики ISW указали на направление фронта, где оккупационная армия может начать наступление в ближайшие дни.