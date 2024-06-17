В аналитическом материале ISW отмечается, что «вторая армия мира» пытается усилить давление в районе села Старомайорское Донецкой области. Такая активность захватчиков свидетельствует о вероятном наступлении на этом участке фронта, информирует «НБН».

По словам американских экспертов, ВС РФ в воскресенье, 16 июня, продолжали ограниченные наступательные действия в районе границы Донецкой и Запорожской областей. При этом нет информации, что российские оккупанты смогли продвинуться в этой зоне фронта.

В Институте изучения войны отмечают, что Генеральный штаб ВСУ также заявлял, что 15-16 июня шли бои вблизи села Старомайорское и поселка Урожайное.

Помимо этого, в военном ведомстве уточняли, что армия Путина ударила по Старомайорскому до 54 неуправляемыми планирующими бомбами. Аналитики считают, что российские захватчики таким образом готовятся к наземным атакам вблизи населенного пункта в ближайшие дни.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко назвал направления, на которые россияне перебрасывают технику через временно оккупированный город.