О том, что интенсивность военных перемещений в указанном городе незначительно спала, однако лишь по нескольким направлениям, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, ключевым направлением перебросок армии Путина по-прежнему остается Бердянское, но, безусловное большинство подобных перемещений — локальное, в рамках учений и ротации в пределах Мариупольско-Бердянской агломерации.

Впрочем, существенно возросли объемы перемещений с Бердянского направления в сторону Новоазовска: в этот город оккупанты перенаправляют все «избитое и раненое».

Кроме того, местное движение сопротивления фиксирует рост движения по пути Новоазовск-Гранитное-Волноваха, что указывает на подтягивание резервов «второй армии мира» к Угледару/Курахово.

Фото — t.me/andriyshTime

Фото — t.me/andriyshTime

Фото — t.me/andriyshTime

Ранее мы писали о том, что Андрющенко сообщал о возобновлении доставки военных грузов из РФ в порт Мариуполя.