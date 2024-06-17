Российский Telegram-канал ASTRA написал, что ночью жители Липецка сообщили о «хлопках» и дыме над тракторным заводом. До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил о «воздушной опасности» в регионе.

Также горожане сообщили об атаке БПЛА на Новолипецкий металлургический комбинат. Telegram-канал публикует соответствующие кадры, информирует «НБН».

Позже глава региона заявил, что один дрон российская противовоздушная оборона подавила над Липецком, а второй беспилотник – над промышленной территорией города, отметив, что пострадавших нет, на месте падения обломков работают спецслужбы.

Напомним, 14 июня подверглась атаке БПЛА Воронежская область. На территории региона беспилотники ударили по нефтебазе, губернатор сообщил о повреждениях резервуара с топливом.