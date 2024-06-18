В ходе заседания правительства премьер-министр отметил, что ситуация в энергетической системе страны остается сложной, однако украинское руководство прилагает все усилия, чтобы обеспечить светом всех потребителей, информирует «НБН».

Как отметил Шмыгаль, в условиях отключения электричества генераторы стали для жителей Украины средствами первой необходимости. Глава правительства опроверг сообщения средств массовой информации о том, что владельцев таких устройств будут штрафовать за превышение норм шума.

Премьер уточнил, что согласно разъяснению Госпродпотребслужбы и Минздрава, в условиях ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций санитарные нормы по превышению уровня шума не применяются.

Как сообщалось, глава Госэнергонадзора Украины ответил, возможен ли новый рост тарифов на свет в ближайшее время.