В эфире «Суспільне» командир батальона УБпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр рассказал, что защитникам за последние две недели удалось выбить «освободителей» из ряда позиций на Харьковщине и надежно занять их, информирует «НБН».

По словам Федоренко, теперь враг постоянно пытается вернуть эти позиции. Оккупанты устраивают штурмы, оперативно пополняя свои резервы, поэтому на Харьковском направлении боевые действия сейчас очень насыщенны.

Маляревич отметил, что бойцы 92-й ОШБр и других подразделение в последние дни освободили часть территории региона, а также захватили несколько посадок вблизи поселка Глубокое.

Заместитель командира уточнил, что в этом населенном пункте бои идут буквально за каждый дом. Захватчики считали этот поселок своим, двигались на село Липцы. Однако теперь Глубокое для них под вопросом. Кроме того, у ВС РФ нет продвижения и в Волчанске.

Представители бригады добавили, что снятие ограничений на применение ВСУ западного оружия для ударов по территории РФ дает свои плоды – вблизи государственной границы оккупанты не чувствуют себя в безопасности.

Ранее в Силах обороны раскрыли потери «второй армии мира» с начала ее наступления на Харьковщине.