Издание «РБК-Украина», со ссылкой на источник, заявило, что ночные дроновые удары по нефтебазам «Азовск» и «Азовнефтепродукт» в Ростовской области – спецоперация СБУ, информирует «НБН».

Собеседник журналистов рассказал, что эти предприятия топливно-энергетического комплекса государства-террориста в общей сложности насчитывают 22 резервуара с топливом. После успешной отработки БПЛА Службы безопасности Украины на объектах вспыхнули масштабные пожары.

Источник заявил, что украинская спецслужба продолжит вводить «дроновые санкции» против нефтеперерабатывающего комплекса страны-агрессора и уменьшать ее экономический потенциал, благодаря которому Москва обеспечивает армию Путина ресурсами для продолжения войны.

Отметим, российские СМИ заявили, что ночью также под ударом оказалась нефтебаза в Краснодарском крае. Предприятие якобы атаковали ракетами «Нептун».