Чиновник в своем Telegram-канале рассказал, что во временно захваченном Мариуполе зафиксировано увеличение количества инженерной техники российских «освободителей». Также оккупанты расширили использование металлургического комбината им. Ильича, информирует «НБН».

По словам советника мэра Мариуполя, такая активность врага в городе, вероятно, связана с началом строительства новой военной базы или инфраструктурно-логистическими проектами на границе Донетчины и Запорожья.

Андрющенко добавил, что в Мариуполе также зафиксирована транспортировка конструкций для строительства мостов в сторону Бердянского района в сопровождении российских захватчиков.

Напомним, на прошлой неделе советник городского главы сообщил, что оккупанты возобновили доставку военных грузов из страны-агрессора в мариупольский порт. Чиновник опубликовал соответствующие фотографии.