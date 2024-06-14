О том, что вопреки относительно регулярным ударам Украины по местам скопления оккупантов в данном городе, не так давно в местный порт зашел вражеский танкер с грузом военного назначения, пишет «НБН», ссылаясь на материал, обнародованный в Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, этот небольшой танке пришвартовали у причала бункеровщик, и это первое подобное событие, зафиксированное в акватории порта с момента оккупации Мариуполя. Предполагается, что судно доставило достаточный объем дизельного топлива (ДТ), которого может хватить либо на 2-3 обеспечения оккупантов на фронте, с учетом конвоев автозаправщиков, либо на полноценный запуску ЖД-сообщения с морпортом.

Советник мэра Мариуполя резюмировал:

Этим ДТ точно не тракторы с комбайнами будут заправлять. Это либо для тепловозов на дальние расстояния, либо для их груза в броне. Без вариантов.

Фото — t.me/andriyshTime

Фото — t.me/andriyshTime

Ранее мы писали о том, что в Мариуполе оккупанты обустроили большую базу, прикрыв ее «живым щитом».