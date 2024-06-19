Кухарчук в интервью изданию «Украинская правда» рассказал, что по разведывательным данным, которые были у Сил обороны, становится понятно, что ВС РФ в Харьковской области рассчитывают создать 20-километровую зону для предотвращения наступления защитников на приграничные регионы страны-агрессора.

По словам комбата 3-й ОШБр, такие намерения врага не означают, что он не захочет пойти дальше, информирует «НБН».

Военнослужащий допустил, что «вторая армия мира» продвинется на 20 километров и остановится на этом. Однако, по словам командира батальона, если российские захватчики не ощутят сопротивления, они могут дойти до Днепра и дальше. Поэтому любое намерение оккупантов стоит воспринимать как план-минимум.

Кухарчук добавил, что он видит угрозу для Харькова в ближайшие полгода, однако в ближайшее время – нет.

Напомним, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что он не связывает «легкий» заход путинских оккупационных сил в Волчанск с недостаточным количеством укреплений в населенном пункте.