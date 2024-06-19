В интервью агентству «Укринформ» руководитель Харьковской ОВА опроверг заявления о том, что «легкое» продвижение российских оккупационных сил в Волчанске связано с недостаточным количеством укреплений в городе, пишет «НБН».

Чиновник отметил, что защитники в Волчанске все равно встретили врага боем. При этом Синегубов сообщил, что по некоторым подразделениям начато досудебное расследование и назначены экспертизы, результаты которых дадут ответы на вопросы.

Начальник ОВА призвал разделять ответственность администрации, которая отвечает за третью линию обороны, которая на Харьковщине возводилась в 2022 и 2023 годах, а также продолжает строиться сейчас. Он уточнил, что в этом году было создано около полсотни позиций, в частности взводно-опорных пунктов, которые уже заняли защитники.

Чиновник добавил, что также ведомство способствует тому, чтобы ВСУ были максимально эффективными на поле боя.

Напомним, в Силах обороны сообщили, как изменилась ситуация на Харьковском направлении за последние две недели.