В интервью агентству «УНИАН» Дикий рассказал, что Крымский мост уже не интересует Силы обороны Украины, однако они пугают россиян его уничтожением, нанося удары по установкам ПВО на полуострове, пишет «НБН».

По словам военного эксперта, ВСУ фактически используют Керченский мост как приманку для уничтожения комплексов ПВО «второй армии мира». Защитники поражают очередную установку ВС РФ вблизи этого транспортного перехода, зная, что захватчики вскоре привезут туда новую.

Экс-командир роты «Айдара» отметил, что для переброски новой ПВО на полуостров, россияне забирают ее где угодно, ранее они последние ЗРК С-300 с Курильских островов перебросили в Крым.

Дикий отметил, что у страны-агрессора не хватает комплексов противовоздушной обороны, поэтому ей приходится оставлять неприкрытыми некоторые регионы.

В то же время Силы обороны Украины превратили временно захваченный полуостров в «Чернобаевку» для ПВО РФ, продолжая «перемалывать» С-300 и С-400. Такая же судьба в Крыму постигнет и новые ЗРК С-500.

Напомним, СтратКом ВСУ назвал количество уничтоженных защитниками систем ПВО оккупантов в Крыму за последние два месяца.