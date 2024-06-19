В 3-й ОШБр заявили, что армия Путина намерена наступать на поселок Боровая в Изюмском районе на Харьковщине. Спикер ОСГВ «Хортица» прокомментировал соответствующую информацию, информирует «НБН».

В эфире национального телемарафона подполковник призвал граждан не паниковать относительно наступления российских захватчиков. Он сообщил, что политическому руководству страны и командованию Сил обороны известны намерения оккупантов, поэтому защитники принимают соответствующие меры и готовятся к любому развитию событий.

Волошин добавил, что «о враге все известно», кроме того, сведения относительно планов «второй армии мира» на Харьковщине, вероятно, сообщат и у Буданова, так как подразделения Главного управления разведки МО стоят на этом направлении.

Напомним, командир батальона 3-й ОШБр высказался о планах оккупантов в Харьковской области.