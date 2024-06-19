В 13:15 «глава» Первомайска в своем Telegram-канале сообщил о прилетах в городе. Позже оккупационный «чиновник» пожаловался на украинские «подлые и бесчеловечные атаки на мирные населенные пункты», пишет «НБН».

По словам Колягина, по центру Первомайска был нанесен удар с помощью беспилотников. «Глава» города отметил, что профильные службы собирают данные о последствиях обстрела.

По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадало остекление административных учреждений, учреждений культуры и образования, а также жилых многоэтажек. Он добавил, что дроновый удар якобы обошелся без жертв и пострадавших.

Отметим, что местные Telegram-каналы распространили кадры дыма в центре Первомайска после взрыва. Перед прилетом «власти» заявляли о ракетном обстреле.

Фото – t.me/pervomaysknews

Фото – t.me/pervomaysknews

Как сообщалось, советник городского главы Петр Андрющенко объяснил увеличение количества инженерной техники захватчиков в Мариуполе.