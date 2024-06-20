В эфире «Громадське радіо» Погорелый сообщил, что оккупанты активизировались вблизи границ Харьковщины и Сумщины, привлекая новые ресурсы, информирует «НБН».

По словам аналитика, Силы обороны Украины, как только видят перемещение техники путинских войск вдоль границы, сразу же «умножают ее на ноль». Для уничтожения ресурсов российских захватчиков ВСУ в основном применяют FPV-дроны.

Соучредитель DeepState подтвердил, что оккупанты «выгребают» технику с военных баз по всей территории страны-агрессора. В частности, стало известно о том, что базы ВС РФ у границ Финляндии стоят практически пустые.

Эксперт отметил, что из-за больших потерь россияне привлекают много старой техники, которую они переоборудовали, поэтому армии Путина удается брать количеством. По возможности «освободители» забирают подбитые машины с поля боя и ремонтируют их.

Напомним, бывший командир роты «Айдара» рассказал о проблеме с ПВО российских оккупационных сил.