Британская разведка в своем отчете пишет, что в течение этого месяца Военно-воздушные силы страны-агрессора продолжали давить на линию фронта в Украине с помощью тактической авиации. Параллельно российские оккупанты запускали дроны-камикадзе «Шахед» по более глубоко расположенным объектам военной и критической инфраструктуры.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

Ведомство сообщило, что с 12 по 18 июня дальняя авиация армии Путина начала атаковать крылатыми ракетами украинские аэродромы и авиабазы. Изменение целей ракетных ударов ВВС РФ свидетельствует об обеспокоенности захватчиков относительно прибытия истребителей F-16 в Украину.

Напомним, бывший командир роты батальона «Айдар» рассказал о проблеме с противовоздушной обороной государства-террориста.