В эфире «Украинской правды» представитель украинской военной разведки рассказал, что в стране-агрессоре продолжается устойчивый выпуск ракет. При этом уже как год Российская Федерация вышла на пик своих возможностей по производству этого оружия, информирует «НБН».

Также Юсов прокомментировал наступление захватчиков на северной границе Украины. По словам спикера ГУР МОУ, целью этой военной операции армии Путина является отвлечение Сил обороны и их средств, так как основные события разворачиваются на Восточном направлении.

Представитель военной разведки отметил, что ВСУ смогли остановить наступление «второй армии мира» в Харьковской области, враг не смог воплотить свой замысел, однако ситуация в регионе все еще остается напряженной. ВС РФ сохраняют свою группировку на этом направлении, вводя новые подразделения для восполнения потерь.

Напомним, в Администрации Байдена сообщили, откуда еще помимо Харьковщины защитники могут бить американским оружием по российской территории.