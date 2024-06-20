Представитель Вашингтона в среду, 19 июня, во время телефонного брифинга подтвердил, что ВСУ имеют право наносить ответные удары по захватчикам с применением переданного США оружия через государственную границу с территории приграничных украинских областей – Харьковщины и Сумщины.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Чиновник объяснил, что таким образом Силы обороны лишат оккупантов возможности размещать и накапливать свои войска на стороне границы, откуда «вторая армия мира» регулярно наносит удары по украинским населенным пунктам.

Напомним, в Третьей штурмовой бригаде заявили, что путинские оккупационные силы намерены наступать на поселок Боровая в Харьковской области. Спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин прокомментировал заявление 3-й ОШБр о планах захватчиков.