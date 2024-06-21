В ходе онлайн-лекции в Школе управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета начальник ГУР МОУ оценил нынешнее положение страны-агрессора и высказался об изменении мирового порядка, информирует «НБН».

По словам военачальника, внутри РФ преодолеть разрушительный эффект от кремлевской пропаганды может либо какая-то форс-мажорная ситуация, либо длительная системна работа, плоды которой появятся только спустя десятилетия.

Генерал объяснил, что для бессменного российского лидера наиболее важна внутренняя стабильность. Поэтому Путин тратит все, что только может на контроль общества и средств массовой информации. По этой причине диктатор не решается объявлять новую волну мобилизации граждан на войну против Украины.

Также Буданов заявил о разрушении мирового порядка, созданного после завершения Второй мировой войны. Систему глобальной безопасности подорвал российский диктатор, развязав полномасштабные боевые действия в Украине.

Он отметил, что сейчас есть два варианта развития событий: либо мир возвращается к тому порядку, который был до российского вторжения и более-менее всех устраивал, либо настало время для нового мирового порядка.

Ранее глава ГУР МОУ сообщил, какими средствами ВС РФ пытаются усилить свою ПВО на территории Крыма.